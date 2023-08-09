МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по итогам января-июня 2023 года увеличил производство на 3% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 764 тысяч унций (23,763 тонны) в золотом эквиваленте, сообщает компания. Медь дорожает на ослаблении доллара

В общем объеме производство за первое полугодие на российских активах выросло на 10% — до 551 тысячи унций (17,138 тонны) в золотом эквиваленте, при этом на активах в Казахстане производство снизилось на 13%, до 213 тысяч унций (6,625 тонны) золотого эквивалента.

Выручка за второй квартал выросла на 34% и на 25% за первое полугодие, до 581 миллиона долларов и 1,315 миллиарда соответственно, благодаря восстановлению объемов продаж в России и роста цен на добываемые металлы.

Чистый долг на конец отчётного периода составил 2,59 миллиарда долларов (200 миллионов в Казахстане и 2,39 миллиарда в России) вследствие международных санкций, вызвавших сложности с каналами сбыта в России, объясняет компания.

Компания также подтверждает прогноз производства на текущий год в объеме 1,7 миллиона унций в золотом эквиваленте (1,2 миллиона унций в России и 0,5 миллиона — в Казахстане).

"Полиметалл" — российская компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Polymetal Int с 7 августа 2023 года зарегистрирована в Казахстане. По итогам первого квартала компания снизила общее производство на 5% — до 345 тысяч унций (10,73 тонны) золотого эквивалента. В том числе 229 тысяч унций (+3%) на российских активах и 115 тысяч унций (-17%) в Казахстане.