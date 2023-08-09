МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на почти 1%, а стоимость марки Brent поднялась выше 87 долларов за баррель впервые с 13 апреля, следует из данных торгов. Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

По состоянию на 13.33 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,93%, до 86,97 доллара за баррель, минутами ранее она впервые с 13 апреля поднималась до 87 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,11%, до 83,84 доллара.