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2023-08-09T13:40:07+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230809/841356219.html
Цена нефти марки Brent достигла 87 долларов за баррель впервые с 13 апреля
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https://россиясегодня.рф
. Мировые цены на нефть растут на почти 1%, а стоимость марки Brent поднялась выше 87 долларов за баррель впервые с 13 апреля, следует из данных торгов. По состоянию на 13.33 мск... ПРАЙМ, 09.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мировые цены на нефть, фьючерсы на нефть, brent, wti
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на почти 1%, а стоимость марки Brent поднялась выше 87 долларов за баррель впервые с 13 апреля, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.33 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,93%, до 86,97 доллара за баррель, минутами ранее она впервые с 13 апреля поднималась до 87 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,11%, до 83,84 доллара.