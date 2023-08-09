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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230809/841358851.html
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 430 долларам за тысячу кубов
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https://россиясегодня.рф
. Цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 22%, превысили 430 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по... ПРАЙМ, 09.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, европа, биржи европы, биржевые цены на газ, ice
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 22%, превысили 430 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 357,5 доллара (+1,2%). А по состоянию на 14.40 мск их стоимость составляла 431,7 доллара (+22,2%). Пока это ценовой максимум торгов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.
Котировки в последний раз перешагивали порог в 400 долларов 5 июля.