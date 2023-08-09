МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 22%, превысили 430 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Поставки СПГ в Европу упали в июле до уровня ноября 2021 года, сообщили СМИ

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 357,5 доллара (+1,2%). А по состоянию на 14.40 мск их стоимость составляла 431,7 доллара (+22,2%). Пока это ценовой максимум торгов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.

Котировки в последний раз перешагивали порог в 400 долларов 5 июля.