2023-08-09T15:35:31+03:00
2023-08-09T15:35:31+03:00
2023-08-09T15:35:31+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230809/841359639.html
Расписки группы компаний "Мать и дитя" подорожали на семь процентов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Расписки группы компаний "Мать и дитя" откликнулись ростом стоимости почти на 7%, а сейчас дорожают почти на 4% после сообщения группы о том, что акционеры рассмотрят вопрос... ПРАЙМ, 09.08.2023
акции, рынки, бизнес, облигации, новости, россия, мать и дитя, расписки, ценные бумаги
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/72/841357245.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/72/841357245.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/72/841357244.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/72/841357244.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/72/841357232.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/72/841357232.jpg
https://1prime.ru/business/20230809/841359087.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Расписки группы компаний "Мать и дитя" откликнулись ростом стоимости почти на 7%, а сейчас дорожают почти на 4% после сообщения группы о том, что акционеры рассмотрят вопрос редомициляции с Кипра в специальный административный район (САР) в России, следует из данных торгов на Московской бирже.
По состоянию на 15.24 мск депозитарные расписки группы дорожают на 3,82%, до 732 рублей. При этом минутами ранее бумаги подскакивали в цене на 6,86%, до 754,4 рубля.
Ранее в среду ГК "Мать и дитя" заявила, что 31 августа проведет внеочередное общее собрание акционеров по вопросу редомициляции компании с Кипра в специальный административный район острова Октябрьский в Калининградской области. Головной офис компании в САР при этом предлагается создать не ранее чем через четыре месяца, но не позднее чем через девять месяцев после принятия решения о редомициляции.