МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Расписки группы компаний "Мать и дитя" откликнулись ростом стоимости почти на 7%, а сейчас дорожают почти на 4% после сообщения группы о том, что акционеры рассмотрят вопрос редомициляции с Кипра в специальный административный район (САР) в России, следует из данных торгов на Московской бирже. На управляющего акциями завода "Метафракс Кемикалс" завели уголовное дело

По состоянию на 15.24 мск депозитарные расписки группы дорожают на 3,82%, до 732 рублей. При этом минутами ранее бумаги подскакивали в цене на 6,86%, до 754,4 рубля.

Ранее в среду ГК "Мать и дитя" заявила, что 31 августа проведет внеочередное общее собрание акционеров по вопросу редомициляции компании с Кипра в специальный административный район острова Октябрьский в Калининградской области. Головной офис компании в САР при этом предлагается создать не ранее чем через четыре месяца, но не позднее чем через девять месяцев после принятия решения о редомициляции.