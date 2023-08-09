МОСКВА, 9 августа — ПРАЙМ. Британский фунт в среду снизился против доллара США и евро и торговался около достигнутых на прошлой неделе одномесячных минимумов. Трейдеры действуют осторожно, учитывая слабость экономики Великобритании. Курс доллара почти не меняется к иене на оценке экономических данных Китая

В 11.03 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась со снижением на 0,1%, по 1,2737. Против евро фунт снизился на 0,3%, за евро давали 86,21 пенса.

По словам участников рынка, усиление евро задает тон торгам, тогда как акции итальянских банков частично восстановили потери, понесенные на предыдущей сессии, когда правительство Италии неожиданно объявило, что кредитным организациям придется уплатить дополнительный одноразовый налог.

Главный экономист Equiti Capital Стюарт Коул сказал, что опубликованная итальянским правительством обновленная информация оказала евро умеренную поддержку, чем объясняется ослабление фунта.

"При этом евро нетрудно расти против фунта, который на прошлой неделе существенно подешевел, — добавил Коул. — Думаю, рынок сейчас покупает евро на фоне базовой слабости британской экономики".

Пара фунт/доллар отступила более чем на 3% от достигнутого 13 июля максимума с апреля прошлого года 1,31440.

Рынки понижают оценки перспектив повышения ставок Банка Англии после выхода не оправдавших прогноза данных по инфляции.

Старший экономист Mizuho Corporate Bank Колин Эшер ожидает дальнейшего ослабления фунта в краткосрочной перспективе. Данные показывают, что позицию по фунту отражают завышенную оценку номинальных процентных ставок, сказал он.

"Ожидаю, что экономика ослабнет, и оценки ставок будут понижены, что окажет давление на фунт", — добавил Эшер.

Повышение ставок Банка Англии на заседании 3 августа было уже 14-м в начавшемся в конце 2021 года цикле ужесточения политики. Сейчас трейдеры учитывают в котировках 60-процентную вероятность повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре, а шансы на то, что политика банка останется неизменной, они оценивают в 40%.