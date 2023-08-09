МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе растут из-за ожидания жары и слабого ветра, но это временные факторы – они не дают повода пересматривать среднесрочные ценовые прогнозы, сказал в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Эксперты рассчитали, когда в Европе вырастет спрос на СПГ

Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ в Европе ранее в среду начали бурно расти и впервые с 5 июля перешагнула порог в 400 долларов за тысячу кубометров. Пока ценовой дневной максимум котировок по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составляет 431,7 доллара (+22,2%) за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Собеседник агентства связывает такой рост с погодой: "Динамика цен на газ частично связана с прогнозами метеорологов, которые предвещают жаркую погоду на территории ЕС. Во время жары растет спрос на электроэнергию для целей кондиционирования, которая вырабатывается, в том числе, за счет газовых энергоустановок. Также ожидается снижение скорости ветра, что сократит объем выработки со стороны ветряных электростанций".

"Все это временные факторы, которые не дают повода для пересмотра среднесрочных прогнозов по ценам", – добавил Галактионов.

По прогнозу эксперта, далее в августе и сентябре цены скорректируются ниже 300 долларов за тысячу кубометров, но затем возможен рост до 600 к январю при условии нормальных зимних температур.