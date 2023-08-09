2023-08-09T18:36:00+03:00
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2023-08-09T18:36:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230809/841364264.html
Рубль на Мосбирже не реагирует на решение ЦБ приостановить покупку валюты
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Курс рубля почти не реагирует на решение ЦБ РФ приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила: доллар продолжает торговаться в районе 97,5 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 09.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс рубля почти не реагирует на решение ЦБ РФ приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила: доллар продолжает торговаться в районе 97,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.17 мск повышался на 27 копеек — до 97,37 рубля, евро — на 48 копеек, до 106,94 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,46 рубля.
Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но продолжит проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день, заявил регулятор ранее в среду. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финрынках.