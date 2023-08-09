МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы выросли по итогам среды после снижения за предыдущую торговую сессию, следует из данных торгов. Эксперт объяснил, чем может быть ограничен скачок цен на газ в Европе

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,8% — до 7587,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,72%, до 7322,04 пункта, немецкий DAX — на 0,49%, до 15852,58 пункта.

Во вторник европейские индексы сократились на 0,4-1% на фоне снижения банковского сектора. Инвесторы реагировали на новости о введении налога на сверхприбыль итальянских банков, а также понижение агентством Moody's рейтинга ряда малых и средних банков в США.

В среду же акции европейских банков восстанавливаются. Так, бумаги Unicredit подорожали на 4,4% после снижения почти на 6% днем ранее, Intesa — на 2,3% после падения на 8,7%.

В четверг инвесторы будут оценивать данные о потребительских ценах в США, которые могут оказать влияние на дальнейшую монетарную политику Федрезерва. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,3% с 3% месяцем ранее.