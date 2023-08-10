МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в США символически снижаются в четверг после скачка днем ранее на 6,5%, до максимума с марта, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснил, чем может быть ограничен скачок цен на газ в Европе

По состоянию на 11.25 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на природный газ на бирже Нью-Йорка снижается на 0,07%, до 2,957 доллара за MMBtu (британские тепловые единицы, БТЕ), то есть до 104,9 доллара за тысячу кубометров.

А в среду их стоимость подскочила на 6,55%, до 3,018 доллара за MMBtu, или до 107,14 доллара за тысячу кубометров, что стало максимумом с марта текущего года.

В среду скачок цен на газ наблюдался и в Европе. Так, котировки впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.