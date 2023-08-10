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https://1prime.ru/Financial_market/20230810/841374353.html
Российский рынок акций растет третий торговый день подряд
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https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в четверг повышается третью торговую сессию подряд после коррекционного снижения в направлении 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных... ПРАЙМ, 10.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг повышается третью торговую сессию подряд после коррекционного снижения в направлении 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 11.42 мск рос на 1,2% — до 3136,59 пункта, индекс РТС — на 1,27%, до 1017,46 пункта.
Дорожают бумаги "Новатэка" (+2,9%), Ozon (+2,6%), "Татнефти" (+1,3%), "Норникеля" (+1,1%). Падают бумаги VК (-2,9%), "Росагро" (-0,3%), ММК (-0,3%).
"Ожидаем, что индекс Мосбиржи в четверг будет торговаться в диапазоне 3100-3160 пунктов. Продолжаем отдавать предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Лучше рынка могут вновь оказаться бумаги "Газпрома". Интересно также смотрятся акции "Роснефти", — комментирует Алексей Головинов из Промсвязьбанка.