МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг повышается третью торговую сессию подряд после коррекционного снижения в направлении 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Биржевые цены на газ в США стабилизируются после скачка

Индекс Мосбиржи к 11.42 мск рос на 1,2% — до 3136,59 пункта, индекс РТС — на 1,27%, до 1017,46 пункта.

Дорожают бумаги "Новатэка" (+2,9%), Ozon (+2,6%), "Татнефти" (+1,3%), "Норникеля" (+1,1%). Падают бумаги VК (-2,9%), "Росагро" (-0,3%), ММК (-0,3%).

"Ожидаем, что индекс Мосбиржи в четверг будет торговаться в диапазоне 3100-3160 пунктов. Продолжаем отдавать предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Лучше рынка могут вновь оказаться бумаги "Газпрома". Интересно также смотрятся акции "Роснефти", — комментирует Алексей Головинов из Промсвязьбанка.