МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Московская биржа поможет частному инвестору определить его инвестиционный рейтинг с помощью сервиса, доступного на платформе "Финуслуги", следует из сообщения торговой площадки. Московская биржа проводит XXVI ежегодный конкурс годовых отчетов

"Десятого августа года Московская биржа предоставила новый сервис для частных инвесторов, который позволяет определить свой инвестиционный рейтинг. Сервис доступен на платформе "Финуслуги". Инвестрейтинг – комплексный показатель, который рассчитывается нейросетью, разработанной экспертами Московской биржи. Шкала рейтинга составляет от 0 до 999 баллов с разделением на четыре диапазона: начинающий, стандартный, опытный, продвинутый. Обновлять свой рейтинг можно ежедневно", — говорится в сообщении.

"Наш новый сервис предоставляет уникальную возможность любому россиянину определить инвестрейтинг, оценить свой опыт инвестирования и получить рекомендации по его совершенствованию", — комментирует управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень.

"Инвестиционная грамотность – важная часть финансовой грамотности. Знания в этой области помогают управлять своими средствами и достигать финансовых целей. Теперь на портале можно не только обогатить свой портфель сберегательными продуктами, но и отслеживать динамику собственного инвестрейтинга", — сказал управляющий директор проекта "Финуслуги" Игорь Алутин.

"Финуслуги" – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. На "Финуслугах", в частности, можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП).