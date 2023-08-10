МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в преддверии публикации статданных по потребительским ценам в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР завершили торги четверга в основном в плюсе

По состоянию на 12.32 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,54%, до 35 392 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 4 512 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,69%, до 15 282,25 пункта.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,3% с 3% месяцем ранее.

Кроме того, инвесторы с оптимизмом восприняли сезон финансовой отчетности компаний и банков за второй квартал и первое полугодие текущего фингода.

"Сезон отчетности был, на наш взгляд, хорошим, но недостаточно хорошим, чтобы справиться с небольшими колебаниями на фондовом рынке. Хотя разговор о перспективах кажется немного скудным, комментарии о перспективах в целом устраивают большинство тех, кто комментирует, подчеркивая устойчивость, силу, несмотря на встречные ветры, нормализацию и сохраняющуюся неопределенность", — сказала порталу MarketWatch глава отдела стратегии по акциям США в RBC Capital Markets Лори Кальвасина (Lori Calvasina).