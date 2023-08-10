МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" сохраняет для клиентов — налоговых резидентов РФ льготную ставку в 10% по доходу на дивиденды американских ценных бумаг, следует из комментария торговой площадки. США продлили разрешение американцам платить налоги в России до 8 ноября

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами. Указом приостанавливается действие основных норм налоговых соглашений, которые регулируют вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества, дивидендов, процентов, доходов от услуг и авторских прав, гонораров и доходов от работы по найму, а также налогообложения капитала.

"Приостановка действия отдельных статей соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с США является односторонней инициативой РФ и не рассматривается как денонсация таких СИДН. США на сегодняшний день не анонсировали ответные меры по приостановке действия положений СИДН с Россией, поэтому льготная налоговая ставка 10% по доходу в виде дивидендов от американских ценных бумаг продолжает действовать для налоговых резидентов РФ, прошедших полную идентификацию на "СПБ бирже", — говорится в сообщении площадки.

"В настоящее время вопрос зачета удержанных в США налогов прорабатывается соответствующими ведомствами, в том числе ФНС, при этом мы полагаем, что механизм сохранится как для физических, так и для юридических лиц, поскольку основная статья "Устранение двойного налогообложения" исключена из-под действия данного указа", — также сообщает "СПБ Биржа".