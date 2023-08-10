МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы заметно растут в четверг после публикации данных о росте потребительских цен в стране, который в июле оказался немного слабее ожиданий, следует из данных торгов. Годовая инфляция в США ускорилась в июле впервые с июня 2022 года

По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 1,14%, до 35 525,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,44%, до 13 919,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,13%, до 4 518,38 пункта.

Инвесторы оценивают данные о том, что годовая инфляция по итогам июля в США ускорилась впервые с июня прошлого года — до 3,2% с 3% месяцем ранее. Аналитики при этом прогнозировали рост потребительских цен на 3,3%. Базовая инфляция в годовом выражении за прошлый месяц замедлилась — до 4,7% с 4,8% в июне.

Статистика по инфляции имеет большое значение для рынков, поскольку она может подсказать направление дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно данным CME Group, более 90% аналитиков прогнозируют сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% по итогам следующего заседания в сентябре.

"В целом, детали данных по инфляции за июль сочетаются с продолжающимся процессом дезинфляции… Последние данные по инфляции укрепили наше мнение о том, что в июле мы увидели пик ставки, однако мы будем внимательно следить за данными о потребительских расходах и рынке труда", — цитирует агентство Блумберг глобального макростратега по операциям с фиксированным доходом Goldman Sachs Asset Management Гурприту Гилл (Gurpreet Gill).