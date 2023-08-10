МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Московская биржа предупреждает о недопустимости манипулирования рынком акций и призывает инвесторов принимать взвешенные решения в условиях возросшей волатильности в ряде инструментов, говорится в пресс-релизе торговой площадки. Рубль пытается найти точку стабилизации

В последние дни на Московской бирже резко возросло количество дискретных аукционов по бумагам с низкой ликвидностью. Так, в среду из-за стремительного роста стоимости торговая площадка проводила дискретные аукционы по бумагам "Липецкэнергосбыта", "Саратовэнерго", "Костромаэнергосбыта", "Тамбовэнергосбыта" и ряду других бумаг.

"В связи с возросшей волатильностью в ряде инструментов рынка акций Московская биржа обращает внимание инвесторов на необходимость взвешенного принятия инвестиционных решений, учета доступной официальной информации от эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг. Московская биржа информирует о недопустимости недобросовестных практик, применяемых с целью манипулирования рынком", — говорится в релизе.

Торговая площадка также напомнила, что принимает все необходимые меры для стабилизации ценового процесса, включая установление ассиметричных ценовых границ и проведение дискретных аукционов.