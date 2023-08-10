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https://1prime.ru/Financial_market/20230810/841389062.html
Мосбиржа предупредила о недопустимости манипулирования рынком
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Московская биржа предупреждает о недопустимости манипулирования рынком акций и призывает инвесторов принимать взвешенные решения в условиях возросшей волатильности в ряде... ПРАЙМ, 10.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Московская биржа предупреждает о недопустимости манипулирования рынком акций и призывает инвесторов принимать взвешенные решения в условиях возросшей волатильности в ряде инструментов, говорится в пресс-релизе торговой площадки.
В последние дни на Московской бирже резко возросло количество дискретных аукционов по бумагам с низкой ликвидностью. Так, в среду из-за стремительного роста стоимости торговая площадка проводила дискретные аукционы по бумагам "Липецкэнергосбыта", "Саратовэнерго", "Костромаэнергосбыта", "Тамбовэнергосбыта" и ряду других бумаг.
"В связи с возросшей волатильностью в ряде инструментов рынка акций Московская биржа обращает внимание инвесторов на необходимость взвешенного принятия инвестиционных решений, учета доступной официальной информации от эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг. Московская биржа информирует о недопустимости недобросовестных практик, применяемых с целью манипулирования рынком", — говорится в релизе.
Торговая площадка также напомнила, что принимает все необходимые меры для стабилизации ценового процесса, включая установление ассиметричных ценовых границ и проведение дискретных аукционов.