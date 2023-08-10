МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы выросли в четверг в пределах 1,5% на новостях об отмене Китаем запрета на поездки в ряд стран, следует из данных торгов и комментариев аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,41% — до 7618,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,52%, до 7433,62 пункта, немецкий DAX — на 0,91%, до 15996,52 пункта.

Как сообщает агентство Блумберг, в четверг министерство культуры и туризма Китая сообщило о снятии запрета групповых туристических поездок в ряд стран, в том числе в США, Великобританию, Южную Корею и Японию.

По словам аналитиков, решение позитивно отразится на акциях европейских компаний, занимающихся продажей предметов роскоши. Так, по итогам дня бумаги LVMH и Hermes подорожали на 3,4% и 3,2% соответственно.

"Независимые путешественники из Китая уже начали возвращаться в Европу, но последние действия Пекина означают, что групповой туризм может продолжиться и поддержать расходы китайцев на предметы роскоши в мире", — цитирует Блумберг аналитика Bernstein Луку Солку (Luca Solca).