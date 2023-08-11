МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. VK приняла решение о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK с Лондонской фондовой биржи (LSE), следует из сообщения компании. VK продала кипрскую финтех-компанию MGL Wallet

"VK Company Limited сообщает о принятии решения о делистинге глобальных депозитарных расписок ("ГДР") (ISIN US5603172082; US5603171092) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK (ISIN XS2239639433) ("Облигации") с Лондонской фондовой биржи (LSE, London Stock Exchange)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемой датой прекращения листинга для ГДР и облигаций компании является 12 сентября 2023 года (8.00 по времени Лондона), последний день листинга для ГДР и облигаций на Лондонской фондовой бирже будет 11 сентября 2023 года.