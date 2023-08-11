2023-08-11T10:08:00+03:00
2023-08-11T10:28:01+03:00
2023-08-11T10:08:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230811/841395802.html
VK приняла решение о делистинге депозитарных расписок с Лондонской биржи
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
VK приняла решение о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK с Лондонской фондовой биржи (LSE), следует из сообщения... ПРАЙМ, 11.08.2023
рынки, бизнес, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/54/832275464.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/54/832275464.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/54/832275461.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/54/832275461.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/54/832275458.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/54/832275458.jpg
https://1prime.ru/itb/20230810/841375210.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. VK приняла решение о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK с Лондонской фондовой биржи (LSE), следует из сообщения компании.
"VK Company Limited сообщает о принятии решения о делистинге глобальных депозитарных расписок ("ГДР") (ISIN US5603172082; US5603171092) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK (ISIN XS2239639433) ("Облигации") с Лондонской фондовой биржи (LSE, London Stock Exchange)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ожидаемой датой прекращения листинга для ГДР и облигаций компании является 12 сентября 2023 года (8.00 по времени Лондона), последний день листинга для ГДР и облигаций на Лондонской фондовой бирже будет 11 сентября 2023 года.