МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. На торгах в США в пятницу продолжается падение котировок фьючерсов на природный газ. Давление на них оказывают как опубликованные накануне данные по запасам Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, так информация о росте добычи и прогнозы спроса слабее ожиданий в следующие две недели, сообщает Reuters.

Сентябрьские фьючерсы на NYMEX подешевели на 3,3 цента, или 1,2%, до 2,73 доллара за млн БТЕ по состоянию на 14.24 по Гринвичу. Днем ранее они рухнули в цене на 6,6%. Впрочем, за период с начала недели котировки все еще находятся на положительной территории, их рост составляет 5,8%.

"Ключевой фактор — наша добыча остается высокой. Данные EIA ясно продемонстрировали, что уровень добычи достаточно велик, чтобы покрыть внутренний спрос, несмотря на аномально жаркую погоду на прошлой неделе", — отмечает Чжэнь Чжу из C.H. Guernsey and Co.

Согласно данным EIA, запасы природного газа в ПХГ на неделе 28 июля — 4 августа увеличились на 29 млрд кубических фунтов. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста запасов на 25 млрд кубических футов. В аналогичный период прошлого года запасы увеличились на 44 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для этого периода составляет +46 млрд кубических футов. В целом запасы достигли 3,03 трлн кубических футов, что на 11% превышает 5-летнее среднее значение.

Спрос на электроэнергию в Техасе в четверг достиг исторического максимума (в третий раз на этой неделе) и может вновь побить этот рекорд на фоне активного использования кондиционеров воздуха в компаниях и домохозяйствах в период жаркой погоды, отмечают в Совете по электроснабжению Техаса (ERCOT).

Судя по метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США будут превышать норму как минимум до 26 августа.

Refinitiv прогнозирует, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, поднимется на следующей неделе до 104,5 млрд кубических футов в день со 103 млрд кубических футов в день на текущей неделе на фоне увеличения потребления газа электростанциями и роста экспорта. Этот прогноз ниже сделанного Refinitiv накануне.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период августа составила 101,9 млрд кубических футов в день против 101,8 млрд кубических футов в июле. Текущий уровень добычи лишь немного уступает зафиксированному в мае рекордному максимуму, 102,2 млрд кубических футов в день.

За истекший период августа поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США снизились в среднем до 12,3 млрд кубических футов в день с 12,7 млрд кубических футов в день в июле. Максимальными эти поставки были в апреле — 14 млрд кубических футов в день.

США могут стать крупнейшим поставщиком СПГ в мире в 2023 году, обогнав нынешних лидеров — Австралию и Катар. Эскалация напряженности на Украине привела к нарушению цепочек поставок, введению санкций, значительному повышению цен на газ — и увеличению спроса на американский СПГ.