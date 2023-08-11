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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230811/841409770.html
Российский рынок акций вырос по итогам пятницы и недели
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Российский рынок акций несущественно повысился по итогам пятницы и вырос по итогам недели в целом, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных... ПРАЙМ, 11.08.2023
рынки, новости, россия, рынок акций, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций несущественно повысился по итогам пятницы и вырос по итогам недели в целом, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,21%, до 3155,51 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,65%, до 1000,89 пункта на фоне существенного ослабления рубля.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,04%, РТС упал на 1,46%.