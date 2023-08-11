МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций несущественно повысился по итогам пятницы и вырос по итогам недели в целом, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,21%, до 3155,51 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,65%, до 1000,89 пункта на фоне существенного ослабления рубля.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,04%, РТС упал на 1,46%.