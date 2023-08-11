МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций повысился по итогам основных торгов пятницы и за неделю в целом, опираясь в основном на слабый рубль и высокие цены на нефть, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,21%, до 3155,51 пункта, долларовый индекс РТС — упал на 1,65%, до 1000,89 пункта, из-за существенного ослабления рубля.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,04%, РТС — снизился на 1,46%.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.22 мск дорожает на 0,88%, до 87,16 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в конце недели показывал сдержанную динамику, покупатели владели некоторым преимуществом. В целом в ходе торговой пятидневки наш рынок оставался в векторе роста, опираясь на слабость рубля, относительную стабильность нефтяных цен и отдельные позитивные корпоративные новости", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста капитализации в отсутствие новостей второй раз с конца июля оказались акции Globaltruck, подскочившие в цене по итогам основных торгов на 46,89%.

Также заметно подорожали акции ДВМП (+3,38%), "Русснефти" (+2,83%), "Алросы" (+2,53%), "Газпром нефти" (+2,2%) и ТМК (+5,18%).

"Интерес к акциям ТМК, очевидно, поддерживался ожиданиями выплаты уже рекомендованных дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 13,45 рубля на акцию (текущая доходность 5,8%). Реестр закроется 5 сентября текущего года", — комментирует Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Сильнее всего подешевели по итогам основных торгов акции МКБ (-1,94%), "М.Видео" (-1,59%), АФК "Система" (-1,44%), "Белуги" (-1,29%), "Северстали" (-1,05%) и "Совкомфлота" (-0,9%).

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global полагает, что снижение цены бумаг МКБ произошло в рамках коррекции после недавнего роста.

ПРОГНОЗЫ

"Вместе с тем индекс Мосбиржи не смог дотянуться до рекордных годовых значений… Этому помешали нестабильные рыночные настроения, техническая перегретость по ряду инструментов, а сегодня к ним добавился фактор пятницы", — указывает Бахтин.

Но рынок пока избегает и полноценной коррекции, и не исключено, что триггеры для снятия перекупленности появятся на следующей неделе, это может быть, к примеру, укрепление рубля или внешнеполитический негатив, добавляет он.

По прогнозу Мильчаковой, индекс Мосбиржи в понедельник будет колебаться в диапазоне 3100-3200 пунктов.

"Наш прогноз на 14 августа по индексу Мосбиржи – 3055-3195 пунктов", — заключает Бахтин.