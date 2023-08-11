МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы заметно снизились в пятницу на ожиданиях того, что макроэкономические данные, вышедшие в Великобритании, могут привести к дополнительному ужесточению кредитно-денежной политики британского центробанка (Банка Англии), следует из данных торгов и комментариев аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,15%, до 7531,21 пункта, французский CAC 40 — на 1,18%, до 7345, пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 15843,75 пункта.

Национальное статистическое бюро Великобритании в пятницу сообщило, что ВВП страны в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,4%, а в квартальном — на 0,2%. При этом аналитики прогнозировали, что показатель в годовом выражении вырастет лишь на 0,2%, а в квартальном — не изменится.

"Возможно они (британский центробанк — прим. ред.) думали о том, чтобы в скором времени остановить повышение учётной ставки, но эти данные делают это более затруднительным, и в то же время повышается риск того, что высокие ставки на долгий срок вызовут более серьезную рецессию", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный директор Premier Miton Investors Нил Биррелл (Neil Birrell).

По итогам августовского заседания регулятор ожидаемо повысил учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25%, до максимального с апреля 2008 года уровня.