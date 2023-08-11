МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Иван Таскин. Аналитики инвестиционных компаний и банков не ожидают заметных изменений российского биржевого индекса на следующей неделе, а от рубля ждут некоторого укрепления после падения курса в последние дни, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю почти не изменится и останется у отметки 3156 пунктов.

Цена на нефть снизится примерно на доллар, до 86,2 доллара за баррель. Курс евро к доллару немного вырастет, до отметки 1,1 доллара за евро, оценивают эксперты.

На Московской бирже курс доллара снизится на 99 копеек, до 98,44 рубля, юаня — на 11 копеек, до 13,59 рубля, евро — на 52 копейки, до 108,26 рубля, также оценивают они.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"В фокусе проблемы в сегменте девелопмента в Китае и понимание недостаточности мер для стимулирования экономики КНР. Риски рецессии для мировой экономики отступают, однако поводов для роста всего сегмента рискованных активов остается значительно меньше. Таким образом, шансы на продолжение понижательной коррекции остаются высокими", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Рынки продолжают осмысливать новые вводные по экономике. Во вторник выйдет блок китайской статистики (мы надеемся на небольшое ускорение промышленного производства и розничных продаж, что вполне может поддержать рынки ЕМ и цены на сырье); во вторник-среду — розничные продажи и промышленное производство в США. От данных по США, полагаем, будет зависеть судьба дальнейшей коррекции", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Если статистика промышленного производства и розничных продаж в США и Китае существенно увеличит риски рецессии, на мировом рынке усилятся настроения risk-off, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Особое влияние данные промышленности окажут на нефтяные цены – сигналы о перспективах ослабления спроса на нефть могут на время вернуть фьючерсы Brent ниже 85 долларов за баррель, считает он.

В середине недели инвесторы обратят внимание на статистику ВВП и промпроизводства еврозоны, а также данные из Штатов — еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов и число закладок новых домов. В четверг — традиционный еженедельный отчет о числе обращений за пособием по безработице в США. А пятница будет отмечена финальной оценкой индекса потребительских цен в еврозоне, напоминает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

Цена нефти марки Brent на предстоящей неделе может вновь опуститься ниже 85 долларов за баррель, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинг. Во-первых, данные о добыче и коммерческих запасам могут вновь оказаться играющими на руку "медведям", во-вторых, вероятно, можно ожидать разрешение ситуации с забастовками в Австралии, что стабилизирует ситуацию на всех энергетических рынках, считает он.

В целом аналитик ожидает, что ценовой диапазон предстоящей недели, скорее всего, будет в пределах 83-87 доллара за баррель марки Brent.

РИСКИ ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ СОХРАНЯЮТСЯ

"В России в центре внимания останется динамика рубля. Решение об отмене покупок валюты в рамках бюджетного правила оказывает скорее психологическое влияние на рынок, ограничивая потенциал ослабления рубля осенью, когда покупки валюты могли бы существенно усилиться. В августе же они незначительны, и пока риски дальнейшего ослабления рубля сохранятся", — считает Григорьев.

Тем не менее, аналитик считает, что в дальнейшем рубль, вероятно, укрепится в рамках коррекции, особенно по мере усиления влияния налогового периода на курс к концу месяца.

Август — исторически не самый удачный месяц для рубля, но курс доллара на следующей неделе не закрепится выше психологически важной отметки в 100 рублей, хотя тренд на дальнейшее ослабление рубля сохранится, добавляет Ващенко Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

На предстоящей неделе курс рубля снизит темпы снижения, но фундаментально рубль пока не сможет найти существенной поддержки для роста стоимости, а основную роль в ослаблении национальной валюты продолжат играть спекулянты, добавляет Манько.

"Рубль сохраняет слабость и продолжает среднесрочное нисходящее движение, несмотря на попытки ЦБ РФ сдержать его падение в виде повышения процентных ставок и приостановки покупок валюты в рамках бюджетного правила. В подобных условиях можно говорить об актуальности повышенных рисков достижения новых многомесячных минимумов рубля и стремления доллара к сопротивлению 101 рубль, евро — к 112,5 рубля, а юаня – к 13,75 рубля", — добавляет Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Что касается курса евро, то он может вырасти выше отметки в 1,1 доллара в свете того, что инфляция в Европе остается выше, чем в США, что будет оказывать определенное давление на европейскую валюту, считает Манько.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Индекс Московской биржи по итогам предстоящей недели, весьма вероятно, сможет обновить максимум года — 3195 пунктов, считает Манько.

Ближайшая цель — продолжение повышения с ближайшей целью 3200 пунктов по индексу Мосбиржи, прогнозируют Кожухова и Ващенко.

Рынок на следующей неделе продолжит консолидацию в диапазоне 3100-3200 пунктов в ожидании новых данных, в свою очередь считает Локтюхов. "Пока явных триггеров как для развития роста, так и коррекции в ключевых "фишках" не наблюдаем. Вероятно, наращивать позиции консервативным инвесторам в настоящее время не стоит", — добавляет он.

Что же касается следующих рубежей, то не исключено, что на будущей неделе появятся триггеры для снятия перекупленности (например, укрепление рубля или внешнеполитический негатив), но после технической коррекции рынок будет набирать силы для движения к следующей цели — 3300 пунктов по индексу Мосбиржи, не исключает Бахтин.

Впрочем, в более долгосрочном плане возможен и негативный сценарий.

"Дополнительные экономические сценарии, опубликованные в проекте "Основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2024-2026 годы", предполагают возможность серьезного снижения ВВП России в случае реализации рисков новых санкций, глобальной фрагментации и рецессии. В ответ на это регулятор готов повысить ключевую ставку до высоких двузначных значений", — напоминает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Предполагается, что вероятность базового сценария всегда выше, чем у дополнительных. Тем не менее, если инвесторы примут во внимание опубликованные пессимистичные прогнозы, спрос на ценные бумаги российских эмитентов может заметно сократиться, что приведет к снижению котировок акций и продолжению роста доходности облигаций, считает эксперт.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Доллар на подходе к 100 рублям — психологически важному уровню, достижение которого способно резко активизировать тему валютной диверсификации, а значит, акции компаний-экспортёров, валюта, золото и замещающие облигации — главные бенефициары такого сценария, обращает внимание Станислав Клещев из компании "ВТБ Мои инвестиции".

Также позитивный взгляд на акции нефтегазового сектора может усилиться, так как цены на нефть продолжают расти, считает он.

Несколько лучше рынка могут выглядеть бумаги нефтяных компаний, согласен и Манько, а также акции металлургов и компаний химической отрасли; хуже — акции строительных компаний.

Помимо этого, вероятно сохранение интереса к дивидендным историям — в частности, к акциям ТМК благодаря уже объявленным дивидендам, а также "Белуги", "Татнефти", "Селигдара", "Новатэка" и других эмитентам в случае надежд на новые выплаты, добавляет Кожухова.

"Советы директоров "Белуги" и "Татнефти" дадут свои рекомендации. Особой интриги нет, так как финансовые отчёты уже представлены. Однако по "Татнефти" может быть увеличен коэффициент выплат", — в свою очередь считает Клещев.

Также во вторник ожидаются квартальные финансовые результаты X5 Retail Group по МСФО, заключает Кожухова.