МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник заметно снижаются, пока рынки оценивают множественные негативные новости из Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Курс юаня к доллару снизился до шестинедельного минимума

По состоянию на 8.05 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,96%, до 3158,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 1980,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,56%, до 18579 пунктов. Японский Nikkei 225 снижается на 1,32%, до 32049,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,92%, до 7271,6 пункта; южнокорейский KOSPI — на 1,09%, до 2563,68 пункта.

По мнению аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство Франс Пресс, третий квартал в Китае "начался на слабой ноте": экспорт и импорт ослабли в июле, один из крупных застройщиков, как сообщается, пропустил платеж по облигациям, а инфляция CPI вместе с PPI (то есть как потребительская, так и цен производителей) стала отрицательной в годовом исчислении, хотя в основном за счет цен на продукты питания.

Так, экспорт из Китая в июле упал на 14,5% в годовом выражении, а импорт — на 12,4%. А индекс потребительских цен (CPI) — основной показатель потребительской инфляции — также по итогам июля — сократился на 0,3% в годовом выражении. При этом индекс цен производителей (PPI) по итогам июля в годовом выражении снизился на 1,4%.

Кроме того, Country Garden Holdings — один из крупнейших операторов недвижимости в Китае, заявил, что ожидает получить чистый убыток в 45-55 миллиардов юаней (более 7 миллиардов долларов) по итогам прошедшего полугодия. Также в прошлый понедельник несколько гонконгских инвесторов сообщили изданию Caixin, что компания не смогла выплатить проценты на общую сумму 45 миллионов долларов по двум офшорным долларовым облигациям.

"Два основных фактора, способствующих росту экономики Китая, — экспорт и недвижимость — переживают серьезные спады и оказывают негативное влияние на местные и более широкие рыночные риски стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", — заключил эксперт.