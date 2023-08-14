МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник упали к более чем 5-недельному минимуму на фоне роста доллара США и доходности казначейских облигаций в преддверии публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе, сообщает Reuters. Эти протоколы могут повлиять на ожидания относительно динамики процентных ставок.

Около 06.13 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1912,29 доллара за унцию, до минимума с 7 июля. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,1%, до 1944,20 доллара за унцию.

Доходность казначейских облигаций выросла, а индекс доллара подскочил к максимуму с 7 июля. Опубликованные в пятницу данные указали, что цены производителей в июле повысились немного сильнее, чем ожидалось, а стоимость услуг выросла самыми быстрыми темпами почти за год.

"Доллар, судя по всему, растет, так как участники рынка наконец поняли, что несмотря на приостановку повышения процентных ставок ФРС, коммерческие ставки, вероятно, продолжат расти", — отметил Клиффорд Беннетт, главный экономист ACY Securities.

Повышение процентных ставок и доходности казначейских облигаций увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода и деноминированного в долларах.

Во вторник ожидается публикация данных Китая по розничным продажам и промышленному производству. Участники рынка также ожидают выхода данных по розничным продажам в США во вторник, а также публикации протоколов заседания ФРС, намеченной на среду.

"Протоколы заседания ФРС, которые выйдут на этой неделе, вероятно, просигнализируют о склонности руководителей центробанка к жесткой денежно-кредитной политике. Поэтому цены на золото, вероятно, останутся под давлением и могут упасть до 1900 долларов за унцию или даже до 1880 долларов за унцию", — отметил Беннетт.

Между тем объем металла, находящийся в держании золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust, упал к минимуму с конца января 2020 года.

Согласно опубликованным в пятницу данным, чистая длинная позиция по золоту на COMEX на неделе 2-8 августа упала на 23 755 контрактов, до 75 582 контракта.

Спот-цены на серебро снизились на 0,4%, до минимума с 6 июля 22,59 доллара за унцию. Платина подешевела на 0,5%, до 908,02 доллара за унцию, а палладий оставался у флэтовой линии, на 1293,29 доллара за унцию.