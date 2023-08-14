МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. По итогам торгов в Чикаго в пятницу фьючерсы на сою и зерновые понизились. Ввиду улучшения метеопрогнозов инвесторы ждут более благоприятных условий для урожая на Среднем Западе, передает Reuters.

В ходе сессии динамика котировок менялась: появление ряда "медвежьих" признаков подтолкнуло инвесторов к сокращению рисков.

Наиболее активно торгуемые фьючерсы на сою на CBOT упали в цене на закрытии в пятницу на 10 3/4 цента, до 13,07 1/2 доллара за бушель. Фьючерсы на кукурузу подешевели на 9 центов, до 4,87 1/4 доллара за бушель, на пшеницу — на 11 центов, до 6,26 3/4 доллара за бушель.

В ходе сессии пятницы фьючерсы на сою торговались разнонаправленно, а кукуруза дорожала. Министерство сельского хозяйства США пересмотрело в сторону понижения прогнозы урожая сои и кукурузы ввиду засушливой погоды.

Прогнозы урожая Минсельхоза США в Оценках мирового спроса и предложения (WASDE) оказались хуже ожиданий участников рынка.

Между тем, в соответствии с этими оценками, урожай кукурузы может оказаться вторым в истории по объему благодаря увеличению посевных площадей и улучшению погодных условий в июле.

Трейдеры также проигнорировали то, что фермеры-участники программ государственного субсидирования по состоянию на 9 августа не смогли засеять 1 421 488 акров кукурузы, 458 915 акров сои и 640 761 акров пшеницы.

"Дело в том, что сегодня попросту не хватает новостей, чтобы подтолкнуть рынок вверх", — отмечает Карл Зецер из Mid-Co Commodities.

Судя по большинству метеопрогнозов, на Среднем Западе не произойдет резкого роста температур воздуха в конце августа, так что большинство участников рынка ждет теперь улучшения погодных условий на этой неделе, добавляет Зецер.

Падение фьючерсов на пшеницу на CBOT обусловлено оценками WASDE, свидетельствовавшими об увеличении запасов, особенно озимой пшеницы, указывает Крейг Тернер из Daniels Trading.

Свою роль сыграло и отсутствие дальнейшей эскалации напряженности на Черном море, говорят трейдеры.