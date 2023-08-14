МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в ожидании выхода ряда статданных в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Число нефтяных и газовых буровых установок в США снова сократилось

По состоянию на 13.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,15%, до 35 403 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 15 148 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4 489,25 пункта.

"В то время как новостей о финансовых результатах компаний становится меньше, инвесторы будут ждать экономических данных, включая протокол последнего заседания ФРС, данные о разрешениях на строительство и начале строительства жилья, а также выход общего индекса рынка жилья", — сказал порталу Market Watch руководитель отдела рынков компании Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).

В частности, в протоколе заседания Федеральной резервной системы США помимо прочего будет описана текущая экономическая ситуация в стране.