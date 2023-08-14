МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Цены на медь упали до 5-недельных минимумов на торгах в понедельник на фоне ухудшения прогнозов спроса в Китае, сообщило агентство Reuters.

Фьючерсы на медь на LME опустились в ходе сессии до 8251 доллара за тонну (минимальная отметка с 7 июля), но затем укрепились до 8291 доллара. С 1 августа падение котировок составляет 7%.

Крупная китайская строительная компания Country Garden в понедельник приостановила торги облигациями в связи с усугублением долговых проблем.

"Китай, похоже, не собирается вводить крупные меры стимулирования для строительного сектора, однако явно есть необходимость в его стабилизации", — констатирует Майкл Уидмер из Bank of America. По его словам, месячные данные по кредитованию в Китае еще сильнее ухудшили настроения на рынке.

Уидмер прогнозирует, что мировое потребление меди составит в текущем году 25,6 млн тонн, что на 1,8% больше, чем в 2022 году. Дефицит поставок может составить 253 000 тонн.

Китайские банки выдали в июле кредитов на намного меньшую сумму, чем в июле. Другие ключевые показатели рынка кредитования также ухудшились, несмотря на понижение ключевых ставок и обещания новых мер стимулирования.

Рынок ждет новых китайских макроэкономических данных на этой неделе — статистики по промышленному производству, ценам на новое жилье, динамике ВВП.

Цены на алюминий опустились в ходе сессии до 2152 долларов за тонну, минимальной отметки с 10 июля, на фоне замедления мирового спроса. Впоследствии котировкам удалось отыграть часть потерь — по последним данным, они понизились на 1% до 2513 долларов за тонну.

Аналитики прогнозируют, что на рынке алюминия в текущем году будет наблюдаться дефицит, хотя и не такой значительный, как годом ранее.

Кроме того, цены на цветные металлы находятся под давлением на фоне роста доллара. Укрепление американской валюты делает цветные металлы менее привлекательными для держателей других валют.

Цены на цинк понизились на 1,7%, до 2356 долларов за тонну, на свинец — на 0,2%, до 2104 долларов, на олово — на 3,2%, до 25 600 долларов. Цены на никель остаются практически неизменными, 20 210 долларов за тонну.