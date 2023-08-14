МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" выставил на открытые торги АО "Инга" и "Траст —Ойл" за 7,8 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Мировые цены на нефть замедлили темпы снижения

"Банк непрофильных активов "Траст" выставил на торги 100% АО "Инга" и 100% акций "Траст-Ойл", а также права требования по кредитным договорам. Стартовая цена — 7,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сбор заявок продлится до 11 октября, торги состоятся 19 октября. Аукцион пройдет на ЭТП "Фабрикант".

АО "Инга" владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках в ХМАО — Югре. "Транс-Ойл" владеет лицензией на Пальяновский участок в ХМАО. У компаний имеется вся необходимая инфраструктура для добычи, в том числе дожимная насосная станция с узлом подготовки нефти, а также пункт сдачи продукции в магистральный трубопровод.

Ранее банк "Траст" в рамках банкротства группы "Руспетро" выкупил акции ее дочерних АО "Инга" и АО "Транс-Ойл". В ходе подготовки компаний к продаже банк в июне текущего года урегулировал задолженность АО "Инга" и АО "Транс-Ойл" в размере 24 миллиардов рублей.