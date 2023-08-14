МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В понедельник пшеница в Чикаго дешевеет, поскольку дилеры не рассчитывают на ощутимый эффект от произошедшего на выходных инцидента с российским военным кораблем в Черном море. Как сообщает Reuters, внимание рынка переключается на обильный экспорт пшеницы из РФ, собравшей крупный урожай этой культуры.

Соя растет в цене, тогда как кукуруза торгуется с понижением.

В 11.20 по Гринвичу фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 0,8%, до 6,21 3/4 доллара за бушель. Кукуруза подешевела на 0,5%, до 4,84 1/2 доллара, а соя выросла в цене на 0,9%, до 13,19 1/4 доллара.

"Пшеница находится под давлением на фоне крупного экспорта из России и благоприятных погодных условий для созревания урожая в США. Сообщения о произошедшей на выходных атаке сухогруза в международных водах Черного моря и новые удары по порту Одессы (не оказывают должную поддержку рынку)", — отметил Мэтт Аммерманн из StoneX.

Россия собрала большой объем пшеницы, готовой к экспорту. Москва, скорее всего, найдет способ продать свое зерно на международном рынке, возможно, по низким ценам, добавляет он.

Между тем в пятницу Минсельхоз США понизил прогноз урожая американских кукурузы и сои.

"Соя получает поддержку на фоне пятничного отчета Минсельхоза. Рынок опасается нехватки предложения в случае роста спроса со стороны КНР, а также обеспокоен прогнозами жаркой погоды на следующей неделе", — сказал Аммерманн.

"В настоящий котировки кукурузы разрываются между рынками пшеницы и сои, поскольку им не хватает собственного импульса", — добавил он.