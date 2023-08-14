МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет почти на 2% и закрепился выше 3200 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с февраля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Цена дизтоплива на бирже в России достигла рекордных 65 311 рублей за тонну

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.50 мск рос на 1,94%, до 3216,7 пункта, долларовый РТС снижался на 0,4%, до 996,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,28 рубля, до 101,71 рубля.

"Главными факторами поддержки отечественного рынка остаются быстрое обесценение рубля, а также удерживающиеся на высоком уровне цены на нефть. Кроме того, определенную роль вновь начинает играть дивидендная тема, поскольку наступает сезон объявления промежуточных выплат за 2023 год. При этом не самая благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках в значительно степени игнорируются российскими игроками", — говорит Игорь Додонов из "Финама".

"Фондовый индикатор преодолел сопротивление 3200 пунктов и следующей целью роста способен выступить очередной "круглый" уровень 3300 пунктов. Он может быть достигнут уже на этой неделе, если рубль не перейдет к активному укреплению, а нефть не начнет быстро дешеветь", — говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций". Россияне отреагировали в соцсетях на обвал курса рубля

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Новый максимум с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи был сегодня достигнут уже в первые минуты торгов, впереди – достаточно сильная область сопротивления 3250-3300. Сегодняшняя заслуга роста рынка практически целиком и полностью принадлежит бумагам нефтегазового сектора, а именно бумаге с наибольшей долей в индексе – "Газпрому" (+3,7%)", — говорит Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Кардинально отношение инвесторов к акциям "Газпрома" в отсутствие перспектив высоких дивидендных выплат и при сильном росте капитальных затрат в ближайшие годы вряд ли поменяется, однако катализатором роста могла стать информация СМИ о рекордных объемах суточной прокачки в Евросоюз через "Турецкий поток", — добавляет он.

В лидерах роста – акции "Черкизово" (+28,6%), уже подскакивали на 41% на корпоративных новостях.

Также в лидерах роста — акции "Русснефти" (+8,88%), "Газпром нефти" (+4,65%), ТМК (+4,45%), префы "Башнефти" (+3,68%), а также префы "Татнефти" (+3,57%), акции "Сегежи" (+3,43%), "Фосагро" (+3,3%), "Газпрома" (+3,27%) и префы "Мечела" (+3,19%).

"В металлургии инвесторы сегодня предпочитают более или не менее "гарантированные" истории. В частности, лидируют бумаги "ТМК", где предстоящие дивиденды в размере 13,45 рубля предполагают дивидендную доходность в размере 5,5%. Кроме того, стоит отметить интерес в бумагах "Русала" (+3%) и "Норильского Никеля" (+2%), ставка на которые оправдывается все той же слабостью рубля, несмотря на то, внешняя конъюнктура на корзину металлов в лучшую сторону пока не меняется", — замечает Фетисов. Доллар укрепляется к евро и иене

В лидерах падения – акции "Алросы" (-2,21%), ДВМП (-1,71%) и акции НМТП (-0,73%).

ПРОГНОЗЫ

"Учитывая превалирующую роль компаний-экспортеров на российском рынке акций, ослабление рубля может способствовать росту индекса Мосбиржи. Ситуация может измениться, если будет изменен налоговый режим для компаний-экспортёров. Пока же высокая корреляция между валютным курсом и динамикой фондового индекса, вероятно, сохранится", — говорит инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

"Боязнь высоты" после продолжительного "ралли" постепенно начинает захватывать массового инвестора. Внимание переключается на отставшие в динамике акции, которые меньше других выросли с минимумов 2022 года. Потенциально это может стать катализатором роста котировок "Газпрома", "Алросы", "Сегежи", "Русала" и ГМК "Норникель", добавляет Клещев.

Дальнейший рост пары рубль/доллар повышает вероятность более скорого и более сильного повышения ключевой ставки, чем предполагалось ранее, что, безусловно, будет поводом для охлаждения в том числе и рынка акций, считает Фетисов из Россельхозбанка.