МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В понедельник котировки золота опустились к более чем 30-дневному минимуму на фоне роста доллара США и доходности казначейских облигаций в преддверии публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе. Как сообщает Reuters, эти протоколы могут повлиять на ожидания относительно динамики процентных ставок. При этом на прошлой неделе вышли противоречивые данные США по инфляции.

Около 13.39 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,5%, до 1903,50 доллара за унцию, до минимума с 6 июля. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,6%, до 1935,80 доллара за унцию.

"Мы по-прежнему наблюдаем активное закрытие длинных позиций и наращивание коротких. Спекулятивные инвесторы избавляются от золота, и этому во многом способствуют ожидания относительно процентных ставок", — отметил Барт Белек из TD Securities.

"С технической точки зрения, цены на золото относительно легко могут опуститься ниже 1900 долларов. Недавно они достигли уровней поддержки, и теперь открыт путь к дальнейшему снижению, отражая краткосрочные ожидания относительно ставок", — добавляет он.