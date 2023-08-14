МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В понедельник котировки нефти снижаются, так как опасения относительно вялого восстановления экономики Китая и укрепления доллара США прервали 7-недельное ралли на фоне более ограниченного предложения ОПЕК+, сообщает Reuters.

Около 15.55 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 63 цента, до 86,18 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 59 центов, до 82,60 доллара за баррель.

Участники рынка разрываются между сокращением предложения и признаками ослабления спроса в Китае, отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

"Полагаю, что отчасти (негативная) динамика на рынке может быть связана с утренней суетой (трейдеров) в понедельник. Я думаю, что предложение нефти должно остаться ограниченным", — добавил Флинн.

Основатель Vanda Insights Вандана Хари считает, что на нефтяном рынке может начаться коррекция цен.

Индекс доллара США продолжил расти на фоне несколько более сильного, чем ожидалось, повышения цен производителей в США в июле. Доходность казначейских облигаций также повысилась, несмотря на ожидания, что ФРС близка к завышению цикла повышения процентных ставок.

Между тем в понедельник представитель Shell сообщил о возобновлении в воскресенье экспорта нигерийской нефти Forcados, примерно месяц спустя после приостановки поставок из-за потенциальной утечки в экспортном терминале.

В результате перебоя в поставках Нигерия стала вторым крупнейшим источником сокращения предложения ОПЕК в июле, согласно опросу Reuters.