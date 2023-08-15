МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно снижаются, пока рынки оценивают экономические данные из Китая и Японии, свидетельствуют данные торгов. В Китае вступают в силу меры регулирования сервисов генеративного ИИ

По состоянию на 8.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,68% — до 3 156,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,83%, до 1 983,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,36%, до 18 537 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,43%, до 7 308,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,59%, до 32 266,5 пункта.

Торги в Южной Корее не проходят в связи с выходным днем. В понедельник южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,79%, до 2 570,87 пункта.

Ранее во вторник государственное статистическое бюро КНР сообщило, что объем розничных продаж в стране в январе-июле 2023 года вырос на 7,3%, составив 26,434 триллиона юаней (3,657 триллиона долларов), отдельно в июле достиг отметки в 3,676 триллиона юаней (508,55 миллиарда долларов), рост по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 2,5%. При этом в июле прогнозировался рост на 4,5%.

Также, по данным статбюро, объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-июле 2023 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отдельно в июле — на 3,7%, хотя аналитики ожидали роста показателя в июле на 4,4%.

При этом правительство Японии сообщило, что ВВП страны во втором квартале, по предварительной оценке, увеличился на 6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост лишь на 3,1%.