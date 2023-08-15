2023-08-15T09:17:48+03:00
2023-08-15T09:17:48+03:00
2023-08-15T09:17:48+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230815/841442961.html
Стоимость золота немного снижается
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https://россиясегодня.рф
. Цена на золото во вторник утром немного снижается на фоне роста доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.02 мск цена августовского... ПРАЙМ, 15.08.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, цены на золото, фьючерсы на золото, драгметаллы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром немного снижается на фоне роста доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.02 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 6,55 доллара, или на 0,34%, до 1 937,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,09% — до 22,69 доллара за унцию.
Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) увеличивается до 4,216% с 4,185% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив. Их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Также рынки торгов ожидают данных по розничным продажам в США за июль, публикация которых запланирована позднее во вторник. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагают, что показатель увеличился на 0,4% после роста на 0,2% в июне.