МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром немного снижается на фоне роста доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть сохраняют стабильность

По состоянию на 9.02 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 6,55 доллара, или на 0,34%, до 1 937,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,09% — до 22,69 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) увеличивается до 4,216% с 4,185% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив. Их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Также рынки торгов ожидают данных по розничным продажам в США за июль, публикация которых запланирована позднее во вторник. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагают, что показатель увеличился на 0,4% после роста на 0,2% в июне.