МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. Инвестхолдинг SFI приостановил продажу акций с баланса "внучки"

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,07%, до 3 176,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,66%, до 1 986,43 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 1,26%, до 18 555 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,38%, до 7 277 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,49%, до 32 392 пунктов. Торги в Южной Корее не проходят в связи с выходным днем. В понедельник южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,79%, до 2 570,87 пункта.

Инвесторы в Азии оценивали различные факторы. С одной стороны, влияние на торги в Азии оказали биржи США, которые выросли по итогам прошлых торгов. Кроме того, трейдеры обратили внимание на положительные данные по Японии. Так, ВВП страны во втором квартале, по предварительной оценке, увеличился на 6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост лишь на 3,1%.

С другой стороны, рынки обратили внимание на статданные по Китаю, которые оказались хуже прогноза. Так, объем промышленного производства в стране в годовом выражении в июле вырос лишь на 3,7% при прогнозе в 4,4%.