МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы заметно снижаются на рисках глобальной рецессии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые индексы АТР завершили торги вторника в основном снижением

По состоянию на 14.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,64%, до 35 143 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,61%, до 15 177 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 4 478,5 пункта.

"Беспокойство по поводу рынка недвижимости в Китае… дает четкий сигнал о том, что экономический рост страны может не достичь запланированного уровня ВВП в 5% к концу года. Следовательно, глобальный экономический рост, скорее всего, пострадает, и вероятность реального замедления или рецессии растет", — приводит агентство Блумберг слова стратега TFS Derivatives Стефана Эколо (Stephane Ekolo).

Один из крупнейших операторов недвижимости в Китае Country Garden Holdings Co. пытается продлить срок погашения облигаций. Ранее компания заявила, что ожидает получить чистый убыток в 45-55 миллиардов юаней (более 7 миллиардов долларов) по итогам прошедшего полугодия. Также в прошлый понедельник несколько гонконгских инвесторов сообщили изданию Caixin, что компания не смогла выплатить проценты на общую сумму 45 миллионов долларов по двум офшорным долларовым выпускам.