МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник подскакивали почти на 15%, едва не преодолев отметку в 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. У Европы паническая атака: энергокризис вернулся, российский газ - нет

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 426,2 доллара (+8,8%) за тысячу кубометров.

Но по состоянию на 15.34 мск цены растут уже до 440,8 доллара (+12,6%) за тысячу кубометров, а минутами ранее они поднимались до 449,4 доллара (+14,8%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 391,7 доллара за тысячу кубометров.

Эти котировки в прошлую среду, впервые с 21 июня, уже перешагивали порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.

Эксперты поясняли, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) — возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.