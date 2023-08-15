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https://1prime.ru/Financial_market/20230815/841457150.html
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 450 долларам за тысячу кубов
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. Биржевые цены на газ в Европе во вторник подскакивали почти на 15%, едва не преодолев отметку в 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE... ПРАЙМ, 15.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, европа, биржевые цены на газ, ice
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник подскакивали почти на 15%, едва не преодолев отметку в 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 426,2 доллара (+8,8%) за тысячу кубометров.
Но по состоянию на 15.34 мск цены растут уже до 440,8 доллара (+12,6%) за тысячу кубометров, а минутами ранее они поднимались до 449,4 доллара (+14,8%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 391,7 доллара за тысячу кубометров.
Эти котировки в прошлую среду, впервые с 21 июня, уже перешагивали порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.
Эксперты поясняли, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) — возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.