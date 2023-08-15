МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник упали к 1,5-месячному минимуму на фоне роста доходности казначейских облигаций. Данные США указали на более сильный, чем ожидалось, рост розничных продаж в июле. Как сообщает Reuters, эти данные спровоцировали опасения относительно того, что процентные ставки Федеральной резервной системы (ФРС) останутся высокими более длительное время, чем ожидалось.

Около 13.36 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,4%, до 1901,14 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигли минимума с 29 июня 1895,50 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото подешевели на 0,6%, до 1932,90 доллара за унцию.

Согласно вышедшим во вторник данным Министерства торговли, розничные продажи выросли в июле на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это указывает на то, что экономика продолжила расти в начале 3-го квартала. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост продаж на 0,4%.

"Очередные впечатляющие данные по розничным продажам просигнализировали, что экономика не замедляется. Это, вероятно, приведет к тому, что ФРС не будет исключать возможности дальнейшего повышения ставок", — отметил Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

"Для многих трейдеров на рынке золота уровень 1900 долларов является одним из ключевых. Иногда торги могут сильно зависеть от технических индикаторов, а на указанном уровне находится важная поддержка", — добавляет он.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла нового, почти 10-месячного максимума после выхода данных, ослабляя привлекательность золота.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, участники рынка оценивают в 57% вероятность того, что в этом году ФРС оставит процентную ставку без изменений. С марта 2022 года ключевая ставка была поднята на 525 базисных пунктов, до текущего диапазона 5,25%-5,50%.

Высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения драгоценным металлом, который не приносит гарантированного дохода.

Объем золота, находящийся в держании биржевого фонда SPDR Gold Trust, в понедельник упал к минимуму с января 2020 года.

Спот-цены на серебро снизились на 1%, до 22,37 доллара за унцию, платина подешевела на 1,9%, до 884,72 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 2,8%, до 1234,03 доллара за унцию.