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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230815/841461388.html
Золото дешевеет при повышении доходности гособлигаций США
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Стоимость золота снижается во вторник вечером при одновременном повышении доходности гособлигаций США и после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 15.08.2023
рынки, экономика, новости, мир, золото
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером при одновременном повышении доходности гособлигаций США и после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.30 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 4,45 доллара, или на 0,23%, до 1 939,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,12% — до 22,677 доллара за унцию.
Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 4,191% с уровня прошлого закрытия в 4,185%. Американские гособлигации — альтернативная золоту "надёжная" инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Ранее вышла макростатистика. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,7% по отношению к июню. Между тем, аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,4%.