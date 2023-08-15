МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером при одновременном повышении доходности гособлигаций США и после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Нефть сильно дешевеет на оценке инвесторами перспектив спроса из Китая

По состоянию на 18.30 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 4,45 доллара, или на 0,23%, до 1 939,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,12% — до 22,677 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 4,191% с уровня прошлого закрытия в 4,185%. Американские гособлигации — альтернативная золоту "надёжная" инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Ранее вышла макростатистика. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,7% по отношению к июню. Между тем, аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,4%.