МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Во вторник цены на нефть потеряли более 1% на фоне слабых экономических данных Китая и неожиданного решения Народного банка Китая снизить ключевую процентную ставку, передает Reuters. Рынок опасается, что эта мера не сможет в должной степени поддержать неустойчивое восстановление экономической активности в КНР.

Около 14.56 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 1,31 доллара, или 1,5%, и торговались по 84,90 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 1,44 доллара, или 1,8%, до 81,07 доллара за баррель.

Опубликованные во вторник данные Китая по промышленному производству и розничным продажам продемонстрировали дальнейшее замедление экономической активности в июле. Это побудило власти понизить ключевые ставки, чтобы стимулировать экономику.

Кроме того, рейтинг американских банков, в том числе JPMorgan Chase, может быть понижен, если агентство Fitch Ratings еще больше снизит оценку операционной среды для отрасли, сообщили во вторник в CNBC со ссылкой на одного из аналитиков агентства.

"Когда банковский сектор неустойчив, это негативно отражается на нефтяном рынке, поскольку он восприимчив к (изменениям) процентных ставок, (объема) кредитования и общего состояния экономики", — рассуждает Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

Между тем инвесторы ждут выхода данных США по коммерческим запасам. Согласно среднему прогнозу четырех аналитиков, опрошенных Reuters, запасы нефти на неделе 5-11 августа сократились примерно на 2,1 млн баррелей.

Отчет Американского института нефти (API) выйдет во вторник, а в среду ожидаются данные Минэнерго США.