МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника подскочили на 15%, превысив 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Нефть сильно дешевеет на оценке инвесторами перспектив спроса из Китая

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 426,2 доллара (+8,8%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 400,1 доллара (+2,2%), ценовой максимум — 457,5 доллара (+16,8%). Последние фьючерсы торговались по 451,9 доллара (+15,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 391,7 доллара за тысячу кубометров.

Эти котировки в прошлую среду, впервые с 21 июня, уже перешагивали порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.

Эксперты поясняли, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) — возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.