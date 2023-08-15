2023-08-15T19:20:00+03:00
2023-08-15T19:22:12+03:00
2023-08-15T19:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230815/841461637.html
Газ в Европе по итогам вторника подорожал на 15 процентов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника подскочили на 15%, превысив 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские... ПРАЙМ, 15.08.2023
энергетика, рынки, экономика, новости, газ, европа, цены на газ в европе, газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/96/836629661.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/96/836629661.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/95/836629585.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/95/836629585.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/95/836629584.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/95/836629584.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20230815/841461311.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника подскочили на 15%, превысив 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 426,2 доллара (+8,8%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 400,1 доллара (+2,2%), ценовой максимум — 457,5 доллара (+16,8%). Последние фьючерсы торговались по 451,9 доллара (+15,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 391,7 доллара за тысячу кубометров.
Эти котировки в прошлую среду, впервые с 21 июня, уже перешагивали порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.
Эксперты поясняли, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) — возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.