МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Активность частных инвесторов на рынке акций Московской биржи в понедельник стала рекордной за всю историю торгов — сделки совершали более 1,5 миллиона человек, говорится в сообщении торговой площадки. Российский рынок акций немного снизился за основную торговую сессию

"14 августа 2023 года на Московской бирже зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 миллиона человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов", — говорится в сообщении.

Объем торгов на рынке акций 14 августа составил 240 миллиардов рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов – 66,5%, доля вечерней сессии – 14,3%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), с которых 14 августа частные инвесторы совершали сделки на рынке акций, составило 81,5 тысячи. Доля ИИС в общем объеме торгов – 5,1%.

В понедельник ЦБ РФ анонсировал внеочередное заседание по ключевой ставке, что привело к росту курса рубля и скачку волатильности на российском рынке акций. Так, индекс Мосбиржи успел в первой половине дня обновить полуторагодовой максимум в 3225,78 пункта, а затем упал до 3131 пункта на фоне активной фиксации прибыли инвесторами.