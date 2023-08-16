ВАШИНГТОН, 15 авг — ПРАЙМ. Цены на продовольственные товары на американской товарной бирже продолжают снижаться двузначными темпами с начала года вопреки продолжающимся заявлениям американских властей об угрозе голода и роста цен на еду из-за решения России прекратить действие зерновой сделки. Минторг США оценил объем роста розничных продаж в стране

Во вторник глава госдепа Энтони Блинкен выступил с осуждением позиции Москвы по черноморской зерновой инициативе, которая, как он выразился, "больше всего наносит вред развивающимся странам". Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в свою очередь заявила, что США призывают Россию к возвращению к зерновой сделки, отказ от которой угрожает голодом в других странах.

При этом стоимость кукурузы на товарной бирже в Чикаго снижается на 2,9% с открытия торгов до уровня 4,73 доллара за бушель. С начала года цена данного вида продовольствия снизилась уже почти на 30%, отойдя к уровням декабря 2020 года. В частности, в США снижению котировок содействует повышение прогноза по урожаю со стороны американского минсельхоза.

Стоимость пшеницы на торгах также снижается. Стоимость фьючерса с начала сессии опустилась также на 2,9% до 5,98 доллара за бушель. С начала года цены на пшеницу в Чикаго просели уже на 22,9%, а с июльских пиковых значений в 7,6 доллара за бушель снижение составило 21,3%.

Соевые бобы в Чикаго также дешевеют. Их стоимость с начала сессии снижается на 1,6% с начала дня и на 12,6% с начала года.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.