МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций теряет уже более 2,5%, отыгрывая повышение ключевой ставки Банком России, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.02 мск снижался на 2,54%, до 3035,11 пункта, долларовый РТС — на 1,06%, до 999,47 пункта.

"Российский фондовый рынок снижается из-за вчерашнего повышения ключевой ставки, так как все займы, рефинансирование кредитов и обслуживание долгов компаний становятся дороже, что негативно отразится на их финансовых результатах", — говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

"Акции роста в принципе всегда дешевеют после ужесточения денежно-кредитной политики, так как стратегия развития компаний роста подразумевает большие инвестиции в развитие бизнеса на первоначальных этапах развития, а их обычно тоже привлекают в виде кредитов, которые подорожали", — добавляет аналитик.

"Сильнее повлияла на рынок информация, что профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами дополнительные меры по стабилизации курса рубля, включая возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки. На этом фоне акции экспортеров также перешли к умеренному снижению, потянув за собой и индексы", — говорит Алексей Калачев из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

"Вчерашнее повышение ставки Банком России не сильно повлияло на валютный курс, хотя и приостановило ослабление рубля. Зато оно увеличило риски девелоперов, акции которых снижаются второй день подряд", — отмечает Калачев.

В лидерах снижения котировок — акции ДВМП (-5,99%), НМТП (-5,71%), ЛСР (-4,94%), обыкновенные акции "Мечела" (-4,49%), расписки "Эталона" (-4,39%), а также акции "Распадской" (-4,28%), обыкновенные акции "Россетей" (-4,16%), акции ТМК (-3,97%), расписки VK (-3,96%), ЦИАНа (-3,82%), НМТП (-1,11%) и акции Московской биржи (-0,99%).

"Давление на котировки VK как компании "роста" оказывает повышение ставки ЦБ. В первом полугодии долговая нагрузка эмитента выросла на 48 миллиардов рублей, поэтому ему может потребоваться рефинансирование займов, а при все более жестких монетарных условиях обслуживание долга будет обходиться значительно дороже", — говорит Чернов.

При этом сильнее всего дорожают акции "Акрона" (+1,81%), расписки Globaltrans (+1,51%), HeadHunter (+1,28%), акции "ВСМПО-Ависма" (+0,54%) и акции "Русгидро" (+0,43%).

ПРОГНОЗЫ

Чернов дает прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 16 августа в диапазоне 2960-3160 пунктов, актуальный коридор для РТС — 980-1030 пунктов.

"Вероятность отрицательного закрытия рынка в среду остается высокой, но предсказать конкретное снижение по итогам дня пока сложно. Покуда обсуждаемые меры регуляторов не реализованы, потенциал снижения рынка ограничен. Индекс Мосбиржи может продолжить консолидацию в диапазоне между границами 3000 и 3200 пунктов, которые были обозначены за последние две недели длинными тенями на разворотных свечах", — считает Калачев.