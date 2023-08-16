Мосбиржа: активность участников срочного рынка побила рекорд с февраля 2022 года
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Активность участников срочного рынка Мосбиржи во вторник побила рекорд с февраля 2022 года, дневной объем торгов превысил 700 миллиардов рублей, что также стало максимальным показателем с февраля прошлого года, говорится в пресс-релизе биржи.
"15 августа 2023 года на срочном рынке Московской биржи были установлены сразу два рекорда. Дневной объем торгов превысил 700 млрд рублей, а сделки в течение дня заключали свыше 67 тысяч клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 года", — говорится в сообщении торговой площадки.
Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 65%, указывается там.
Десятку наиболее востребованных инструментов по объему торгов 15 августа составили фьючерсы на валютные пары доллар – рубль, юань – рубль, евро – рубль, евро – доллар, вечный фьючерс на доллар, фьючерсы на индексы Мосбиржи и РТС, на природный газ, золото и нефть марки Brent, говорится в сообщении.
Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
https://1prime.ru/Financial_market/20230816/841476261.html