МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Активность участников срочного рынка Мосбиржи во вторник побила рекорд с февраля 2022 года, дневной объем торгов превысил 700 миллиардов рублей, что также стало максимальным показателем с февраля прошлого года, говорится в пресс-релизе биржи. Активность физлиц на рынке акций Мосбиржи рекордно выросла

"15 августа 2023 года на срочном рынке Московской биржи были установлены сразу два рекорда. Дневной объем торгов превысил 700 млрд рублей, а сделки в течение дня заключали свыше 67 тысяч клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 года", — говорится в сообщении торговой площадки.

Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 65%, указывается там.

Десятку наиболее востребованных инструментов по объему торгов 15 августа составили фьючерсы на валютные пары доллар – рубль, юань – рубль, евро – рубль, евро – доллар, вечный фьючерс на доллар, фьючерсы на индексы Мосбиржи и РТС, на природный газ, золото и нефть марки Brent, говорится в сообщении.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.