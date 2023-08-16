МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду упал третью сессию подряд — более чем на 2%, продолжая отыгрывать укрепление рубля, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 2,11%, до 3049,46 пункта, долларовый РТС повысился на 0,44%, до 1014,61 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,44 рубля, до 94,65 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский рынок акций в среду продолжит терять позиции на фоне растущего рубля, корректируясь третий торговый день подряд после недавнего обновления максимумов за полтора года.

"Причина падения рынка акций заключалась в падении курса доллара, который преодолел поддержку 95 рублей, что формирует ожидания сокращения рублевой выручки экспортеров", — комментирует Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

В лидерах падения цены на Московской бирже в основную сессию оказались бумаги НМТП (-6%), "Черкизово" (-6,1%), ЛСР (-4,7%), "Рапсадской" (-5,1%).

Выросли бумаги "Глобалтранса" (+1,2%) на фоне сообщений, что акционеры этого одного из крупнейших российских железнодорожных операторов одобрили перерегистрацию компании с Кипра в свободную экономическую зону в ОАЭ Abu Dhabi Global Market.

Также выросли расписки HeadHunter (+10,4%), бумаги "Акрона" (+1%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС провели очередной волатильный день, при этом рублевый индикатор закрепился ниже поддержки 3050 пунктов, что подтверждает риски развития его коррекции в район 2900 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"В акциях продолжается фиксация прибыли на фоне отступления рубля от локальных минимумов и ужесточения денежно-кредитных условий", — добавляет она.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", 17 августа индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2985-3105 пунктов.

Индекс МосБиржи торгуется вблизи нижней границы восходящего канала, расположенной у "круглого" значения 3000 пунктов, по мере углубления его просадки поддержка сформируется у отметки 2900 пунктов, полагает Анна Буйлакова из ФГ "Финам".