2023-08-17T08:38:21+03:00
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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230817/841482232.html
Цена на медь стабилизируется после двух сессий снижения
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. Стоимость меди в четверг стабильна после двух торговых сессий снижения из-за опасений по поводу перспектив экономики Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.13... ПРАЙМ, 17.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг стабильна после двух торговых сессий снижения из-за опасений по поводу перспектив экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,01%, до 3,6475 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущие две торговые сессии медь суммарно подешевела почти на 1,8%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,4%, до 8 167 долларов, алюминия — выросла на 0,02%, до 2 143 долларов, цинка — уменьшилась на 1,34%, до 2 283,5 доллара.
Китай, который является крупнейшим потребителем меди, ранее на неделе опубликовал слабые промышленные данные, которые вызвали опасения по поводу перспектив экономики страны. Такая ситуация сдержала спрос на промышленный металл.