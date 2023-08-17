МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг стабильна после двух торговых сессий снижения из-за опасений по поводу перспектив экономики Китая, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.13 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,01%, до 3,6475 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущие две торговые сессии медь суммарно подешевела почти на 1,8%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,4%, до 8 167 долларов, алюминия — выросла на 0,02%, до 2 143 долларов, цинка — уменьшилась на 1,34%, до 2 283,5 доллара.

Китай, который является крупнейшим потребителем меди, ранее на неделе опубликовал слабые промышленные данные, которые вызвали опасения по поводу перспектив экономики страны. Такая ситуация сдержала спрос на промышленный металл.