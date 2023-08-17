МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг находятся вблизи 5-месячного минимума, так как доллар США и доходность казначейских облигаций выросли, сообщает Reuters. Недавно опубликованные позитивные данные США укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

По состоянию на 07.22 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,2%, по 1896,10 доллара за унцию, находясь вблизи минимума 15 марта 1888,30 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,1% и торговались по 1926,70 доллара.

Протоколы июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США свидетельствовали о том, что "большинство" руководителей центрального банка по-прежнему считают борьбу с инфляцией приоритетной задачей. "Некоторые из руководителей" призывали обратить внимание на риски для экономики, сопряженные с чрезвычайно сильным повышением процентных ставок.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 10-месячного максимума, что способствовало укреплению индекса доллара до самого высокого уровня с середины июня. Вследствие чего привлекательность золота для инвесторов снизилась.

"Протоколы заседания ФРС привели к дальнейшему росту доллара и доходности казначейских облигаций, что оказало давление на котировки золота. Между тем сегодня наблюдаются некоторые признаки стабилизации спот-цен на золото", — отметил Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index.

"Я думаю, что мы приближаемся к поворотному моменту, учитывая, что доходность казначейских облигаций и индекс доллара держатся около ключевых максимумов", — добавил он.

По словам технического аналитика Reuters Вана Тао, спот-цены на золото могут упасть до 1879 долларов за унцию, так как они пробили два ключевых уровня поддержки.

"В краткосрочной перспективе цены на золото могут продолжить снижение. Трейдеры устали от волатильности и хотят сделать передышку, наблюдая за развитием событий", — отметил Майкл Лангфорд из Scorpion Minerals.

Опасения, связанные с проблемами китайского застройщика Country Garden и ослаблением экономики, способствуют притоку средств в доллар, добавил он.

Укрепление доллара снижает инвестиционный спрос на золото, делая его более дорогим для держателей других валют.

Спот-цены на серебро подскочили на 1,2%, до 22,65 доллара за унцию, а платина подорожала на 0,8%, до 888,96 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки платины упали к минимумам с октября. Палладий прибавил в цене 0,4%, до 1214,11 доллара за унцию.