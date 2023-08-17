МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Доллар США торгуется около двухмесячного максимума в четверг после того, как Федеральная резервная система не исключила дальнейшего повышения ставок, и опубликованные на этой неделе данные указали на устойчивость экономики США, сообщает Reuters.

Норвежская крона выросла с минимумов за две недели против доллара и евро, когда Банк Норвегии, как и ожидалось, повысил ставки и заявил об их вероятном повышении в сентябре.

Индекс доллара США снизился на 0,05%, до 103,41 после достижения двухмесячного максимума 103,59.

Доллар США получает поддержку со стороны сильных данных по американской экономике, которые увеличивают вероятность удержания процентных ставок ФРС на ограничивающих уровнях в течение некоторого времени.

Вышедший в среду отчет показал существенный рост строительства жилья на одну семью и увеличение числа разрешений на строительство в июле. Согласно другим данным, рост промышленного производства в США в июле неожиданно восстановился.

"Экономика США пока сохраняет устойчивость под давлением высоких процентных ставок", — отмечает Кэрол Конг, валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia.

Между тем, инфляция, которая упрямо держится выше целевого уровня в 2%, будет побуждать ФРС сохранять сдерживающую денежно-кредитную политику, добавляет она.

Из опубликованных в среду протоколов июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке следует, что мнения руководителей ФРС о дальнейшем повышении ставок разделились: некоторые из них говорили о рисках для экономики в случае чрезмерного ужесточения условий кредитования.

Пара доллар США/норвежская крона снизилась до 10,5750 от минимума сессии 10,66 ранее. Против евро крона выросла на 0,3% от самого низкого с 10 июня уровня и на момент написания статьи на евро давали 11,5000 кроны.

Пара доллар США/иена отступила до 146,14 после роста до максимума с ноября прошлого года 146,565.

После того как в прошлую пятницу эта пара поднялась до ключевого уровня 145, рынки внимательно следят за ней, потому что в сентябре и в октябре прошлого года прорыв этого уровня спровоцировал валютные интервенции властей Японии.

После выхода слабых данных по рынку труда австралийский доллар снизился против американской валюты до минимума за девять месяцев, и новозеландский доллар последовал за ним. Вопреки прогнозам, число рабочих мест в Австралии в июле сократилось, а уровень безработицы поднялся.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,56%, до 0,6501 после падения более чем на 0,9%, до минимума 0,6365 после публикации данных по занятости.

Неожиданно слабые данные позволили рынкам предположить, что Резервный банк Австралии не будет больше повышать ставки.

"Картина занятости начинает ухудшаться, и это развеивает сомнения относительно того, будет ли РБА повышать ставки", — отмечает старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

"Банк поднял ключевую ставку до 4,1% и, по-моему, постоянно слабые данные Китая и смягчение денежно-кредитной политики (Народного банка Китая) увеличивают вероятность того, что этот уровень будет пиковым", — добавляет он.

Новозеландский доллар снизился против американской валюты до минимума с ноября прошлого года и на момент написания статьи пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,5928.

Австралийский и новозеландский доллары, которые часто используются как ликвидный заменитель юаня, также испытывали давление на протяжении нескольких сессии в результате ухудшения перспектив китайской экономики.

На оффшорном и континентальном рынках доллар США поднялся против юаня до максимума за девять месяцев: речь идет об отметках 7,3490 и 7,3113 соответственно.

Пара евро/доллар США торгуется почти без изменений, по 1,0875 после достижения минимума за шесть недель 1,0862. Пара евро/британский фунт торгуется по 0,8540 после достижения максимума за один месяц в среду на данных по инфляции в Великобритании.

Вышедшие в среду данные показали, что, несмотря на резкое замедление общей инфляции в Великобритании, ее ключевые индикаторы, за которыми следит Банк Англии, в июле не снизились. Это усилило ожидания того, что Банк Англии будет поддерживать ставки на высоком уровне в течение более длительного времени.