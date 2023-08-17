МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается на 0,13% на фоне сильного укрепления рубля и роста стоимости нефти, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Российский рынок акций упал третий день подряд на фоне роста рубля

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.20 мск рос на 0,13%, до 3053,41 пункта, долларовый РТС — на 1,48%, до 1029,66 пункта.

Октябрьский фьючерс марки Brent поднимается на 0,75%, до 84,08%.

Курс доллара снижается на 1,42 рубля, до 93,25 рубля.

"Рубль сегодня показывает резкое укрепление на фоне ожиданий по увеличению продаж валютной выручки экспортерами. Укрепление рубля, с одной стороны, негативно для компаний-экспортеров, получающих валютную выручку. С другой — продолжение ослабления рубля привлекает внимание регуляторов, и может привести к введению ограничений на движение капитала, заставить экспортеров продавать валюту на внутреннем рынке", — говорит Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

"К текущему моменту фондовый индикатор отскочил от нового дневного минимума. Восстановлению нашего рынка способствует восходящая коррекция нефтяных цен от двухнедельного минимума, установленного в начале дня", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего дорожают акции "Черкизово" (+5,14%), НМТП (+4,66%), ДВМП (+3,76%), расписки HeadHunter (+2,72%), обыкновенные акции "Селигдара" (+1,96%), расписки X5 Retail Group (+1,88%), акции ММК (+1,71%) и акции "Ренессанс страхования" (+1,4%).

В лидерах снижения котировок – расписки Globaltrans (-2,89%), бумаги "Мечела" (префы снижаются на 2,82%, его обыкновенные акции – на 0,93%), расписки Qiwi (-2,21%), акции ЛСР (-1,78%), ТМК (-1,31%), и акции "Газпром нефти" (-1,16%).

"ВОСА Globaltrans одобрило процедуру редомициляции с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market. В ожидании этой новости акции компании вчера были в лидерах роста, а после принятия решения спекулянты предпочли зафиксировать прибыль", — говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

ПРОГНОЗЫ

Буйлакова из ФГ "Финам" ожидает, что динамика рубля продолжит оказывать сильное влияние на настроения на фондовом рынке в ближайшее время. Учитывая сильное укрепление рубля к середине торгов в четверг, аналитик ожидает закрытие индекса Мосбиржи в минусе.

Чернов дает прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 17 августа: диапазон 2960–3160 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1060 пунктов.

Если нефть не возобновит снижение, а рубль перейдет к ослаблению, индекс Мосбиржи способен развить импульс роста с ближайшей целью в районе 3100 пунктов, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".